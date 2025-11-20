Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında, 23 Kasım Pazar günü konuk olacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Fred, açıklamalarda bulundu.

Zirve yarışında Galatasaray ile mücadele ettiklerini ve tüm puanları kazanmak istediklerini belirten Brezilyalı orta saha, “İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Beklentimiz o ki karşımızda iyi bir takım olacak. Bizim hiçbir şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Şu anda yarış Galatasaray’la bizim aramızda yakın bir şekilde sürüyor. Bir puanlık fark var. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Amacımız tabii ki galibiyet elde etmek olacak.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

UEFA Avrupa Ligi'nde de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Fred, şöyle devam etti:

"Avrupa Ligi'nde iyi bir şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Son maçlarda 7 puan topladık. Tabii ki bu maçı da kazanmak istiyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. Hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de hedeflerimiz var ve bu hedeflere emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Bana göre bu iki organizasyonu da kazanabiliriz. İyi bir kadromuz var, iyi bir takımız. Çok kaliteli oyuncularımız var ve dolayısıyla şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum."

"OYNAMAYA HAZIRIM" Fred, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve görev verilmesi durumunda forma giymek istediğini dile getirdi. Eski teknik direktör Jose Mourinho döneminde birçok pozisyonda görev aldığını hatırlatan Fred, "Son dönemde maalesef kulübedeydim ama ben hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum. İyi şekilde antrenman yaptım. Ben kulübede olmayı seven bir oyuncu değilim ama yine söylüyorum bu hocanın kararı ve ben bu karara saygılıyım. Ben her zaman hazırım, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son maçta da iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha fazla süre almak, daha fazla oynamak istiyorum. Bu da hocaya bağlı. Ben hazırım ve kendimi çok iyi hissediyorum." diye konuştu. REKLAM Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda orta sahada her pozisyonda oynayabileceğini ifade eden Fred, şunları aktardı: "Benim Fenerbahçe'de bulunma amacım hocama, takımıma ve Fenerbahçe'me katkı sağlamak, yardımcı olmak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma konusunda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bu sezonla ilgili konuşacak olursak, iyi bir takım olduğumuzu, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyon olabiliriz. Şampiyonluğu başarırsak tabii ki tarih yazmış olacağız."

"HOCAMIZA İNANIYORUZ, GÜVENİYORUZ" Fred Rodrigues, teknik direktör Domenico Tedesco'nun takıma katıldıktan sonra çok iyi bir iş çıkardığını dile getirdi. Tedesco'yu, antrenman ve taktiksel değerlendirme konusunda çok beğendiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Hocamıza karşı iyi hisler taşıdığımı söylemek istiyorum. Hocamız harika bir insan, çok büyük bir teknik adam. Daha önce Belçika Milli Takımı'ndaydı ve orada da bence iyi işler çıkardı. Buraya da Fenerbahçe'nin amaçlarına yardımcı olmak için geldi. Hocanın iyi iş çıkardığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Tedesco ile sürekli beraber olduklarını anlatan yıldız oyuncu, şunları kaydetti: "Takım olarak kendisine büyük saygı besliyoruz. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Hocamızın antrenmanları, taktiksel değerlendirmeleri bana göre çok iyi. Aslında anahtar cümle şu; biz ona inanıyoruz, güveniyoruz, kendimize de güveniyoruz. Şu anda iyi bir yoldayız ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Mütevazı şekilde, ayaklarımız yere basarak devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli, büyük ve kritik maçlar olacak. Bu maçları da kazanmak mecburiyetindeyiz. Hoca gerçekten çok iyi bir teknik adam ve birlikte yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde oynayacağımız maçları da kazanmak zorundayız."