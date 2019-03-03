3-0 geriye düştüğü derbide muhteşem bir geri dönüş yaparak Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, dün Çaykur Rizespor'u mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürmeye devam etti.
Sarı-Lacivertliler, 10 kişi kalan rakibi karşısında çok zorlansa da Victor Moses'ın penaltısıyla kritik bir galibiyete ulaştı.
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre stresli geçen maçın ardından son düdükle birlikte futbolcular da derin bir nefes aldı.
Soyunma odasında herkesin yüzü gülerken gecenin en mutlu isimlerinden birisi, yeni takımında ilk golünü atan Serdar Aziz'di.
Galatasaray'dan devre arasında transfer edilen tecrübeli savunmacı, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul ederken futbolcular daha sonra gecenin başarılı isimlerinden Tolgay Arslan'a takıldılar.
Sarı-Lacivertliler'in ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajc ve son olarak da Serdar Aziz fileleri havalandırırken tek suskun isim olarak Tolgay Arslan kalmıştı.
Futbolcular, Tolgay'a esprili bir şekilde "Yeni gelen herkes Fenerbahçe'deki ilk golünü attı. Bir tek sen kaldın. Artık sıra sende Tolgay! Başakşehir maçında senden gol bekliyoruz" dediler.
Tolgay da bu suskunluğu en kısa sürede bozacağına inandığını belirtip arkadaşlarına gelecek maçlarda gol sözü verdi.
FORVETLER SUSTU, SAVUNMACILAR ATTI
Bu sezon santrforlarından beklediği skor katkısını alamayan Fenerbahçe, son haftalarda stoperlerinin golleriyle seviniyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından iyice gözden düşen İslam Slimani ile Michael Frey ligde golle buluşamadı.
Takımın Ersun Yanal'ın gelişinden sonra 1. forveti durumunda bulunan Roberto Soldado ise tecrübeli teknik adamdan sonra 2 gol atabildi.
Bahsi geçen dönemde sarı-lacivertliler direkt savunma oyuncularından 4 gol buldu.
Fenerbahçe'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Martin Skrtel gol atarken, son 2 haftada savunmacılardan 3 gol geldi.
Beşiktaş ile oynanan derbide Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım ile gol bulan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında da Serdar Aziz ile güldü.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal döneminde bu oyuncuların yanı sıra savunmacı orta saha pozisyonunda görev alan Mehmet Topal ile Jailson da birer gol buldu.
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