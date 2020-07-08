Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada pazubendi çıkarmasıyla ilgili yapılan yorumlara değinerek, "Kaptanlık pazubendi maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur. Haberdeki diğer iddialara cevap vermeyi son derece gereksiz buluyorum." ifadelerini kullandı.