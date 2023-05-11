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Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

Fenerbahçe'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip birden çıktı.

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  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı.
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    Bu sezon sakatlık sorunları ile boğuşan ve 28 maç kaçıran Brezilya asıllı İtalyan forvet, forma giydiği 26 resmi maçta sadece 5 gol atabildi. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    31 yaşındaki futbolcunun sık sakatlanması ve yeterli performansı sergileyememesi sonrası satılması gündeme geldi. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    İtalyan basını ise Fenerbahçe'de göze giremeyen Joao Pedro'ya Serie A'dan 3 takımın talip olduğunu yazdı.
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    Calciomercatoweb'de yer alan habere göre; bu sezon Serie A'ya yeniden yükselen Genoa ile birlikte Bologna ve Udinese tecrübeli golcüyü transfer listesine aldı. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    Türkiye'de iyi bir sezon geçirmedi belirtilen Pedro için 3 İtalyan ekibinin sezon sonu ciddi tekliflerle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı öne sürüldü. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    Pedro'nun da Türkiye'ye alışmakta zorluk çektiği ve İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki İtalyan milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    Joao Pedro, bu sezon  18'i Süper Lig, 7'si Avrupa Ligi, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maça çıktı. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    Ligde 4 gol atan Pedro, 5. haftadaki Kayserispor, 30. haftadaki Başakşehir (2 gol) ve 31. haftadaki İstanbulspor maçlarında fileleri havalandırdı. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

    UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya karşı deplasmanda oynanan maçta ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise gol sevinci yaşayamadı. 
  • Fenerbahçeli Joao Pedro'ya İtalya'dan üç talip!

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