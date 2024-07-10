İspanyol ekibi Rayo Vallecano'daki kiralık sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Miguel Crespo, kulüp televizyonuna konuştu.

Sezon öncesi çalışmaları değerlendiren Portekizli orta saha oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse çalışmalar zor geçiyor. Çok fazla antrenman yapıyoruz ve bunların şiddeti yüksek. Herkes en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. İsteğimiz ve arzumuz sezona iyi başlamak." dedi.

"MOURINHO, DÜNYADAKİ EN İYİ TEKNİK ADAMLARDAN BİRİ"

Jose Mourinho ile çalışmasını da değerlendiren Crespo, "Bir futbolcu olarak, Mourinho ile çalışmaktan mutluyum. Kendisi çok büyük bir teknik adam. Dünyadaki en iyi teknik adamlardan birisi. Bu yüzden mutluyum. Elimden geldiğinde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.