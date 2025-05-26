Fenerbahçeli taraftarlar Euroleague şampiyonluğunu kutladı!
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de 2'nci şampiyonluğunu elde etmesi tüm yurtta büyük coşkuyla kutlandı. Milyonlarca Fenerbahçeli, bayraklar ve meşalelerle sokaklara akın ederken, tüm Türkiye'de adeta sarı-lacivert bayram yaşandı.
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlandı.
Final maçını kentlerin önemli meydanlarında kurulan dev ekranlarda takip eden milyonlarca sarı-lacivertli taraftar, bitiş düdüğünün ardından sokaklara, caddelere akın etti.
Şampiyonluğu araçlarıyla konvoylar yaparak kutlayan Fenerbahçeliler, sokakları adeta sarı-lacivert renklere boyadı.
Meşaleler, marşlar ve şarkılarla eğlenen Fenerbahçelilerin kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdü.
İşte şampiyonluk kutlamalarından kareler...