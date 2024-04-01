Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin'den sevklere ilk tepki

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fethi Pekin, bugün duyurulan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerine dair görüşlerini belirtti. Pekin, şunları kaydetti:

"Değerli Camiamız,

Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor.

Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar.