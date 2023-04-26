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Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan ve Influencer'lığın yanında birçok güzellik merkezi bulunan Ala Tokel, kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem olan kişiler arasında yer alıyor. Tokel'in estetiksiz hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Görenler ünlü güzeli tanıyamadı.

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  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!

    Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Ala Tokel, estetiksiz haliyle gündem oldu. Bir dönem adı eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile anılan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!

    Estetiksiz halleri ortaya çıkan 1994 doğumlu olan Ala Tokel’e sosyal medya kullanıcıları, “Çok değişmiş”, “Annesi görse bile tanıyamaz”, “Herkesten hiçbir farkı kalmamış” gibi yorumlar yaptı.
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!

    İlk olarak çektiği vlog tarzı videolar ile fenomenleşen Ala Tekel, eski evliliğinden düğün videoları ve kına videolarıyla kitlesini genişletmişti. Kadir Has Üniversitesi’nden mezun olan Tokel’in eski eşi Eren Bülbül’dü.
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!

    Paris'te evlenme teklifi alan ve 2017 yılında Eren Bülbül ile nikah masasına oturan Ala Tokel, bir süre sonra boşandıklarını duyurmuştu. Kesin boşanma tarihleri bilinmese de çiftin 1 yıl evli kaldıkları tahmin ediliyor.
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!

    İşte Ala Tokel'in estetiksiz hali...
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!
  • Fenomen Ala Tokel’in estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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