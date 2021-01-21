Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu

Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve Kadıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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