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Türk Nippon Sigorta, yenilenen Ferdi Kaza Sigortası ürününü sigortalılarının beğenisine sunuyor. Check up hizmeti, diş tasarruf planı, antivirüs programı gibi yenilikler sunan Türk Nippon Ferdi Kaza Sigortası, ayrıca ölüm ve sürekli sakatlık için sağladığı koruma ile sigortalılarını ve sevdiklerini başlarına gelebilecek beklenmedik olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri zararlara karşı korumaya devam ediyor.

Türk Nippon Sigorta Ferdi Kaza Sigortası’nda yapılan yeniliklerden bahseden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, ihtiyaca yönelik ürünler sunma anlayışımızı yenilediğimiz Ferdi Kaza Sigortası ürünümüz ile devam ettiriyoruz. Ürünümüz, yanında verdiğimiz yeni ek teminatlar ile çok avantajlı bir hale geldi. Sunduğumuz diş tasarruf planı ek teminatında diş hekimi muayenesi, detertraj ve diş röntgen filmini bulunuyor. Poliçe kapsamında yılda 1 defaya mahsus olmak üzere sigortalılarımız bu hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca Ferdi Kaza Sigortamız ile 1 yıl boyunca müşterilerimizin kullanabileceği antivirüs ürünü de hediye ediyoruz. Günümüzde tüm işlemlerin çoğunlukla dijital ortamda yapıldığı düşülürse bu çok önemli bir ek fayda olarak gözüküyor.” dedi.

YILDA 1 KEZ ÜCRETSİZ CHECK UP

Ürünün sunduğu check up hizmetinden de bahseden Pamukçu, “Ferdi Kaza Sigortası ürünümüzü satın alan müşterilerimiz Check up hizmetinizde doktor değerlendirme, tam kan sayımı, akciğer grafisi, tam idrar tahlili, sedimantasyon, açlık kan şekeri, total kollestrol, EKG gibi işlemleri poliçe kapsamında yılda 1 defa ücretsiz olarak alabiliyorlar” dedi. Pamukçu “Sigortalımızı, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alıyoruz. Tüm bu hizmetleri düşündüğümüzde komple bir ürün ile sigortalarımızın karşısına çıktığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

'HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ'

Pamukçu, çıkardığımız yeni ürünler ve mevcut ürünlerimizin iyileştirilmesi sayesinde sene başında koyduğumuz satış hedeflerimize yaklaşmamızda çok büyük bir etken oldu. Sene bitmeden hedeflerimizi yakalayacağız. Aynı zamanda ağustos ayı içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş-Kur, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun çalışan ve ailelerini isteğe bağlı olarak temin edilen ve yaklaşık 10.000 kişiden oluşan bir grubu Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile güvence altına aldık. Tercih edilen Sigorta Şirketi olmak, sağlık sigortalarında sektörün söz sahibi olan oyuncularından biri olmak bizim için oldukça etkili bir motivasyon kaynağıdır. Dengeli büyüme politikamızı 2022 yılında da sürdürdük. 2023 yılında da yenilikçi ve maksimum fayda sağlayan ürünlerle müşterililerimizin karşısında olacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.