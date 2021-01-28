Ferdi Özbeğen anılıyor 0:00 / 0:00

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Ferdi Özbeğen, vefatının 8'inci yıl dönümünde anılıyor. Özbeğen'in tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı, her yıl geleneksel olarak Ulus Mezarlığı'nda mezarı başında yaptığı anma törenini bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı gözetilerek çevrim içine taşıyacak. Vakıf, bugün TEV YouTube kanalı üzerinden çevrim içi mevlit ve duayla anılarak, sevenleri ve hayranlarıyla paylaşılacak.

1941'de İzmir'de doğar Ferdi Özbeğen, ortaokulda başladığı müzik çalışmalarını babasının vefatı nedeniyle yarıda bıraktığı üniversite öğrenimden sonra profesyonel hale getirdi.

Albümleri... 26

45'lik Plak... 2

Filmleri... 3

Ferdi Özbeğen, 2001'de yakalandığı prostat kanseri nedeniyle 28 Ocak 2013'te vefat etti.