Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a nakledildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü hastanedeki doktorunun talebi üzerine 16 Aralık gecesi Antalya'ya sevk edildi. Tayfur, dün akşam saat 19.38'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

SEVENLERİ HASTANEYE GELDİ

Duanın ardından başka bir hayranı ise Ferdi Tayfur'a ait şarkıyı seslendirdi. Hastane önünde toplanan kalabalık, 'Ferdi baba' diye bağırarak, Ferdi Tayfur’un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek, taziye ziyaretinde bulundu.

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SEVENLERİNDEN HELALLİK ALINDI

İşlemleri sonrası Ferdi Tayfur'un cenazesi, hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı, kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ile Emniyet Müdürü İlker Arslan da burada dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze aracına bakarak, 'Dayıcığım diyerek gözyaşı döktü.