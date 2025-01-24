Ferdi Tayfur'un oğlu Taha: Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün...
2 0cak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un oğlu Taha, 17'inci yaş gününde duygusal bir paylaşımda bulundu
Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı doğum gününde duygularını dile getirdi. Babası Ferdi Tayfur ile yer aldığı fotoğraflarını paylaşan Taha, şu ifadeleri kullandı: Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün.
Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın.
Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam.