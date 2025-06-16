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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt: Sensiz olmuyor babam - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt: Sensiz olmuyor babam

        2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt, Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu. Turanbayburt, gitarı eline alıp İlhan Şeşen'in 'Sensiz Olmaz' şarkısını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 08:12 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:12
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        "Sensiz olmuyor babam"
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        Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Ferdi Tayfur
        Ferdi Tayfur

        Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt, Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Taha Turanbayburt
        Taha Turanbayburt

        Eline gitarı alan Taha Turanbayburt, merhum sanatçı İlhan Şeşen'in 'Sensiz Olmaz' adlı şarkısını çalıp söyledi.

        "SENSİZ OLMUYOR BABAM"

        Babasının acısıyla sarsılan Taha Turanbayburt, o anları "Sensiz olmuyor babam" notuyla yayımladı.

        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi

        Taha Turanbayburt, ardından henüz küçük bir çocukken babası ile çektirdiği fotoğrafı kalp emojisiyle yayımladı.

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        #Taha Turanbayburt
        #ferdi tayfur
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