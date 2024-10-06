Ferhat Göçer: İyiliğin ve vicdanın bekçileri olmalıyız

Ferhat Göçer, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında peş peşe sahne aldı. 4 Ekim'de Anadolu Yakası’nda; 5 Ekim'de ise Taksim’de sahne alan Göçer, iki günde yaklaşık yüz bin kişiye seslendi.

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Ferhat Göçer, yakın zamanda hepimizi derinden sarsan kadın cinayetlerine dair: “Bu akşam, Taksim’de siz binlerce iyi yürekli dostlarımızla bir aradayız. Ancak müziğimizi paylaşmanın ötesinde, bugün maalesef ülkemizin karşı karşıya kaldığı büyük bir sorun hakkında da duygularımı ifade etmek istiyorum… Kadın ve çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet, taciz ve cinayetler, her birimizin vicdanını sızlatıyor ve toplumumuzu derinden yaralıyor. Akla, vicdana ve inanca aykırı sapkın bir kötülük, toplumumuzun ve dünyanın üzerinde bir kara bulut gibi dolaşıyor. Bu konser sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda hepimizin bir duruş sergilemesi gereken bir andır. Kadın ve çocuklarımızın güvenliği, adil, eşit ve onurlu bir yaşam sürmeleri için hep birlikte daha kararlı sesimizi yükselterek, iyiliğin ve vicdanın bekçileri olmalıyız. Onları korumak ve güvenli bir gelecek inşa etmek, toplum ve birey olarak hepimizin sorumluluğu ve onurudur. Bu akşam, sahnede müziğin birleştirici gücüyle, bu kötülükler neticesinde hayatlarını kaybeden çocuklarımız ve kadınlarımızın anısına ve gelecekte böyle acıların yaşanmaması umuduyla 'Kızım' isimli şarkımı söyleyeceğim. Bana eşlik ederseniz sevinirim…” dedi.