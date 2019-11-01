Fox ekranlarının yeni dizisi olan Ferhat ile Şirin'in oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor.Çekimlerine İstanbul’da başlanan dizinin başrol oyuncuları; Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar objektiflere ilk kez birlikte poz verdiler.

Yapımını O3 Medya ile Artistanbul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı FOX’un yeni dizisi “Ferhat ile Şirin”in setinden ilk kareler basınla paylaşıldı. Efsanevi aşk hikayesi “Ferhat ile Şirin”in, modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlandığı proje, izleyiciye aşkın acısını, sevincini, nefretini, tutkusunu, ihaneti ve intikamı bir arada tattıracak.

Genel Hikaye:

Ferhat (Tolga Sarıtaş),Şirin (Leyla Tanlar) ve Banu (Cansu Dere)… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi.

Ferhat ile Şirin’in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı Banu’nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü, Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak. Sevilen oyuncuların da yer aldığı “Ferhat ile Şirin” etkileyici hikayesi ve güçlü isimleriyle çok yakında FOX‘ta.

Oyucu Kadrosu:

-Tolga Sarıtaş

-Leyla Tanlar

-Cansu Dere

-Yıldıray Şahinler

-Ushan Çakır

-Emel Çölgeçen

-Şehsuvar Aktaş

-Işıl Yücesoy