Fernando Muslera: Belki de kulüp tarihine geçeceğiz

Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupaya ulaşan Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, zaferi değerlendirdi.

Uruguaylı kaleci "Takımı ve tüm çalışanları tebrik ederim. Galatasaray'da bir kupa daha kazandım. Büyük kaptan Bülent Korkmaz ile aynı sayıda kupa kaldırmak onur verici. Takımla gelen bir başarı. Günay Güvenç'i de kutlarım." dedi.

"BELKİ DE KULÜP TARİHİNE GEÇECEĞİZ"

Kayserispor maçı hakkında konuşan Muslera "Önümüzdeki çok önemli bir maç var, belki de kulüp tarihine geçeceğiz. Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu herkese de hissettirdik. Hak ederek kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muslera ayrıca Türkçe olarak "Pazar günü inşallah 5. yıldızı alırız." dedi.