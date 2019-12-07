Erzurumspor için her maç final

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 devam ederken Alanyaspor 70 ila 80. dakikalar arasında birçok pozisyona girdi. Sarı-kırmızılı taraftarlarda yürekler ağızlara gelirken Fernando Muslera kalesini gole kapadı!

70. dakikada Welinton'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Caulker köşeye doğru vurdu. Uruguaylı kaleci müthiş uzandı. 71. dakikada Konuk ekibin kullandığı iki kornerde daha Caulker'ın kafa vuruşlarını Muslera kornere çelmeyi başardı.

Üst üste yaptığı kurtarışlarla takımına nefes aldıran Uruguaylı, 80. dakikada bir kez daha sahne aldı. N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortası uzak köşede Bammou'da kaldı. Bammou'nun vuruşunu Uruguaylı kaleci bir kez daha kornere çeldi.

Alanyaspor ceza sahasında 27 kez topla buluşurken Galatasaray kalesine de 21 şut gönderdi. Bu şutların 5'i isabetli olurken Muslera hiçbirinde gole izin vermedi.

13 MAÇIN 6'SINDA KALESİNİ GOLE KAPADI!

Muslera bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyerken kalesini 6 maçta gole kapadı. Uruguaylı file bekçisi Kasımpaşa, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Alanyaspor mücadelelerinde gol yemedi.