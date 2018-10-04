Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı.

Maicon, girdikleri pozisyonlara değindi ve "Futbolda bir klişe vardır, atamayana atarlar gibi. Bunu yaşamış olduk. Porto gibi kaliteli bir takıma karşı oynadık ve ne kadar iyi oynadığımızı herkes gördü. 5-6 pozisyon bulduk, bunlardan birini gole çevirmeniz gerekiyor. Atamayana atarlar" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Maicon gibi Porto formasını giymiş Fernando da mücadeleyi değerlendirdi ve şunları söyledi:

"Maçın zor olacağını biliyorduk ama ilk 45 dakika rakibinden daha fazla pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Buralarda pozisyon bulunca gole çevirmeniz gerekiyor ki, kazanabilin. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu."

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