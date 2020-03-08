Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kalırken ev sahibinin kazandığı penaltı tartışma yarattı. Pozisyonun kahramanlarından Sivassporlu Fernando "Penaltı pozisyonu, net penaltı. İkimiz de topa giriyorduk, benim bacağıma vurdu Seri. Hakem doğru karar verdi" dedi. Ev sahibinden Yatabare ise "Penaltıyı tam anlamıyla görmedim. Ufak bir temas olduğunu gördüm ama penaltı kullandığımız iyi oldu, skorda 2-2'yi yakaladık. Sonra maalesef böyle bitti" ifadelerini kullandı.

SERI: TARTIŞILIR

Galatasaraylı Seri ise penaltı ile ilgili şunları söyledi: "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum. Penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum."