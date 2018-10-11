Ferrari’nin 50’nci üstü açılabilen karosere sahip modeli 488 Pista Spider, 2019 yılında Türkiye’de de satışa sunulacak. Yeni model, Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olarak yollara çıkacak. 1.92 kg/HP ağırlık-güç dağılımına sahip 488 Pista Spider’ın Türkiye kotası ise 2 adet olarak belirlendi.

488 Pista Spider’ın iç mekânında ise alkantara ve karbon fiber malzeme kullanılıyor. 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşan ve 340 km/s son hıza erişen 488 Pista Spider’da, 20 inçlik berlinetta stili jantlara yer veriliyor. İsteğe bağlı olarak da yüzde 20 hafifletilmiş karbon fiber jantlar satın alınabiliyor. 488 Pista Spider'da yol tutuş ve fren performansına katkı sağlayan F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi bulunuyor.

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