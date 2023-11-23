Feryapı 'paylaşımsız hazır ofis' modelini hayata geçirdi 'Paylaşımsız hazır ofisler' olarak tanımlanan yeni markası 'tioso.co'yu tanıtan Feryapı, ofisin dekorasyon maliyetini sıfıra indirmeyi, ofis kurulumuna dair tüm operasyonu tamamlamayı hedefliyor

Ofis dünyasının yeni trendi olan 'Working Suites' Feryapı tarafından Türkiye’de hayata geçiyor.

Bu kapsamda 'paylaşımsız hazır ofisler' olarak tanımladığı yeni markası 'tioso.co'yu tanıtan şirket, ofisin dekorasyon maliyetini sıfıra indirmeyi, ofis kurulumuna dair tüm operasyonu tamamlamayı hedefliyor.

50 m²’den 190 m²’ye kadar çeşitli büyüklükte paylaşımsız hazır ofis alanları sunan sistemde, birden fazla hazır ofisi yan yana kiralayıp daha büyük şirket merkezi oluşturmaya olanak sağlanabiliyor.

Kâğıthane'de Premier Kampüs Ofis’te yer alan tioso.co'da, farklı sektörlerin aynı çatı altında toplanması ile de şirketlere 'Business Networking' imkanı sağlanıyor.

Ortak alanlarda yapılacak olan eventlerde farklı branşlardan konuşmacıların sunumlar yapabileceği ve çeşitli organizasyonların düzenleneceği de aktarıldı.