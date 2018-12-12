Festus Okey davasın yeniden görülmesine başlandı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşmaya sanık Cengiz Yıldız katılırken Festus Okey’in avukatları da duruşmada hazır bulundu.



YARGITAY GENEL KURULU KARARI BOZMUŞTU



Yargıtay Genel Kurulu, yerel mahkemenin 2014 yılında verdiği direnme kararını incelemiş ve kararı bozmuştu. Kurul, Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerini tespiti ile nüfus kayıt örneklerinin getirtilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve buna göre katılma isteminde karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.



KARDEŞLİK BAĞININ TESPİTİNİ İSTEDİLER



Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bozma kararına karşı katılma talebinde bulunan Okey’in ağabeyi olduğu öne sürülen Tochukwu Gameleah Ogu’nun avukatları bozma kararına uyulmasını, ve müvekkillerinin kardeşlik bağının tespitini talep ettiklerini söyledi.



SAVCI, KARARA UYULMASINI TALEP ETTİ



Duruşma savcısı da, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar verilmesini talep etti. Sanık Cengiz Yıldız ise adresinin değiştiğini belirterek yeni adresini mahkemeye sundu.



MÜVEKKİLİMİZ DURUŞMALARA KATILMAK İSTİYOR



Duruşmaya katılma talebinde bulunan Tochukwu Gameleah Ogu’nun avukatları, DNA analizi ile ilgili çalışmanın Güney Afrika’da bulunan uluslar arası sertifikası bulunan bir laboratuar tarafından yapıldığını belirterek, “Bu nedenle evrakın Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca müvekkil bizzat mahkemenizdeki yargılamaya gelerek DNA testi yaptırmak ve beyanda bulunmak istemektedir. Vize işlemlerinin yürütülebilmesi için bu yönde bir ara kararı oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.



ANNESİ DE KATILMAK İSTİYOR



Müvekkilin annesinin de duruşmaya katılmak istediğini belirten avukatlar, “İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 2007 tarihli bir soruşturma dosyasının da görülen dava ile ilgili bilgiler içerdiği düşüncesinde olduklarını belirterek bu dosyanın incelenmesini talep etti.



TALEPTE BULUNANIN KARDEŞ OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUZ



Sanık avukatı ise katılma talebinde bulunan vekillerin beyanlarını ve taleplerini kabul etmediklerini belirterek “ Ölen Festus Okey’den başkası değildir. Talepte bulunanın kardeş olduğunu kabul etmiyoruz. Özel bir kuruluştan alınan DNA raporunu da kabul etmeyiz. Böyle bir rapor ancak Nijerya’da mezar açılarak yapılmalıdır. Katılma talebinde bulunan kişinin kardeş olup olmadığının tespitine yönelik cenazenin kime teslim edildiği hususunun Dış İşleri Bakanlığı’ndan araştırılmasını talep etti.



TÜRKİYE’YE DAVET EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ



Katılma talebinde bulunan Tochukwu Gameleah Ogu’nun ülkesinden çıkış işlemlerine esas olmak üzere Türkiye’ye gelerek mahkemedeki yargılamayı izleme olanağının sağlanması yönündeki talebi yerinde görerek yargılamaya davet edilmesine karar verdi.



ADALET BAKANLIĞI’NA YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ



Katılma talebinde bulunan avukatların incelenmesini istedikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki 2007 tarihli soruşturma dosyasının istenmesine karar veren mahkeme heyeti, DNA testinin istenmesi için hazırlanan istinabe evrakının Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına da hükmetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ