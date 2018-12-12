Festus Okey davasın yeniden görülmesine başlandı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşmaya sanık Cengiz Yıldız katılırken Festus Okey’in avukatları da duruşmada hazır bulundu.
YARGITAY GENEL KURULU KARARI BOZMUŞTU
Yargıtay Genel Kurulu, yerel mahkemenin 2014 yılında verdiği direnme kararını incelemiş ve kararı bozmuştu. Kurul, Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerini tespiti ile nüfus kayıt örneklerinin getirtilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve buna göre katılma isteminde karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.
KARDEŞLİK BAĞININ TESPİTİNİ İSTEDİLER
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bozma kararına karşı katılma talebinde bulunan Okey’in ağabeyi olduğu öne sürülen Tochukwu Gameleah Ogu’nun avukatları bozma kararına uyulmasını, ve müvekkillerinin kardeşlik bağının tespitini talep ettiklerini söyledi.
SAVCI, KARARA UYULMASINI TALEP ETTİ
Duruşma savcısı da, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar verilmesini talep etti. Sanık Cengiz Yıldız ise adresinin değiştiğini belirterek yeni adresini mahkemeye sundu.
MÜVEKKİLİMİZ DURUŞMALARA KATILMAK İSTİYOR
Duruşmaya katılma talebinde bulunan Tochukwu Gameleah Ogu’nun avukatları, DNA analizi ile ilgili çalışmanın Güney Afrika’da bulunan uluslar arası sertifikası bulunan bir laboratuar tarafından yapıldığını belirterek, “Bu nedenle evrakın Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca müvekkil bizzat mahkemenizdeki yargılamaya gelerek DNA testi yaptırmak ve beyanda bulunmak istemektedir. Vize işlemlerinin yürütülebilmesi için bu yönde bir ara kararı oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.
ANNESİ DE KATILMAK İSTİYOR
Müvekkilin annesinin de duruşmaya katılmak istediğini belirten avukatlar, “İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 2007 tarihli bir soruşturma dosyasının da görülen dava ile ilgili bilgiler içerdiği düşüncesinde olduklarını belirterek bu dosyanın incelenmesini talep etti.
TALEPTE BULUNANIN KARDEŞ OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUZ
Sanık avukatı ise katılma talebinde bulunan vekillerin beyanlarını ve taleplerini kabul etmediklerini belirterek “ Ölen Festus Okey’den başkası değildir. Talepte bulunanın kardeş olduğunu kabul etmiyoruz. Özel bir kuruluştan alınan DNA raporunu da kabul etmeyiz. Böyle bir rapor ancak Nijerya’da mezar açılarak yapılmalıdır. Katılma talebinde bulunan kişinin kardeş olup olmadığının tespitine yönelik cenazenin kime teslim edildiği hususunun Dış İşleri Bakanlığı’ndan araştırılmasını talep etti.
TÜRKİYE’YE DAVET EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ
Katılma talebinde bulunan Tochukwu Gameleah Ogu’nun ülkesinden çıkış işlemlerine esas olmak üzere Türkiye’ye gelerek mahkemedeki yargılamayı izleme olanağının sağlanması yönündeki talebi yerinde görerek yargılamaya davet edilmesine karar verdi.
ADALET BAKANLIĞI’NA YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ
Katılma talebinde bulunan avukatların incelenmesini istedikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki 2007 tarihli soruşturma dosyasının istenmesine karar veren mahkeme heyeti, DNA testinin istenmesi için hazırlanan istinabe evrakının Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına da hükmetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.