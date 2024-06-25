Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla Fethiye'de otomobil ile çarpışan motosiklet devrildi. Kazada motosiklette bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nazmi A. idaresindeki otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy mevkisinde, Arif Gültekin'in kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada, motosikletteki Diler Gültekin'in (49) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.