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FETÖ'nün "köftesi" Levent Dündar sınava girmeden binbaşı olmuş

FETÖ'nün darbe girişiminde yer aldığı belirlenen firari sanık Levent Dündar'ın, askeri liseye girişte yazılı ve sözlü sınavların yanı sıra spor ve sağlık testine girmeden kurmay binbaşılığa kadar yükseltildiği ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın kripto örgüt üyelerini deşifre etmek için geliştirdiği "FETÖ metre" uygulamasına takılan Dündar'ın, yabancı dil sınavı sorularını da önceden temin ettiği belirlendi. Dündar'a, "köfte" lakabını takan dönem arkadaşlardan birinin, lise mezuniyet günlüğüne, "Levent'in okula girmesi tam bir tesadüf sonucudur. Sınav sonuç listesinde adı olmamasına rağmen bir isim benzerliği sonucu bu okula girmiştir" notunu düştüğü dikkati çekti. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Dündar'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra firar ettiği belirlendi

18.09.2018 - 12:09 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı belirlenen firari sanık Levent Dündar'ın, askeri lise sınavının hiçbir aşamasına katılmadığı halde başarılı gösterilip Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) girmesi sağlanarak "kurmay binbaşılığa" kadar yükseltildiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Deniz Lisesi sınavına girdiğine dair kaydı bulunmayan Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın kripto örgüt üyelerini deşifre etmek için geliştirdiği "FETÖ metre" uygulamasına takıldı.

Darbe girişiminden sonra bütün personelin askeri lise, harp okulu ve harp akademileri sınavlarını inceleyen "FETÖ metre" uzmanları, 1993'te yapılan Deniz Lisesi giriş sınavına katılan 3 bin 104 adaydan Deniz Binbaşı Levent Dündar'ın isminin listede olmadığını belirledi.

Bunun üzerine idari tahkikat başlatan yetkililer, Dündar'ın söz konusu sınava girdiğine dair herhangi bir belgeye rastlamadıkları gibi mülakat, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testlerine de katılmadığını tespit etti.

Dündar'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve sınav değerlendirme komisyonunca ıslak imzalı hazırlanan sınav sonuç belgesindeki aday numarasının ise Murat T. isimli adaya ait olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Murat T, boyu kısa olduğu için ilk başvuruda elendiğini, bu nedenle sınavın diğer aşamalarına giremediğini söyledi.

Tahkikatı yapan yetkililerin görüştüğü Dündar, yazılı sınava nerede, ne zaman ve nasıl girdiğine dair dönem arkadaşlarının aksine net cevaplar veremedi ve soruları "Hatırlamıyorum." diyerek geçiştirdi.

İdari ve adli soruşturma sonucu Dündar'ın başarılı gösterildiği 1993'teki sınavın değerlendirme komisyonunda bilgi işlem personeli olarak görev alan kişinin, darbe girişiminden hemen sonra tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık eski tuğamiral Nejat Atilla Demirhan olduğu ortaya çıktı.

Dündar'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, yabancı dil sınavı sorularını önceden elde ettiği, FETÖ'den ihraç edilen 1'inci ve 2'nci sicil amirleri tarafından yüksek not verilerek yükselmesinin sağlandığı belirlendi.

Dündar'ın eşinin, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın sanığı olduğu, Sahil Güvenlik Komutanlığında üsteğmen rütbesinde görev yapan kardeşi hakkında ise "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında işlem yapıldığı ve 701 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği anlaşıldı.

LİSE GÜNLÜĞÜNDEKİ "TESADÜF"

Deniz Lisesindeki dönem arkadaşlarının mezuniyet yıllığına düştüğü notlar da Dündar'ın Deniz Lisesi sınavına girmediğine işaret ediyor.

Dündar'a, "köfte" lakabını takan arkadaşlarından C.K'nin, mezuniyet günlüğüne, "Levent'in okula girmesi tam bir tesadüf sonucudur. Sınav sonuç listesinde adı olmamasına rağmen bir isim benzerliği sonucu bu okula girmiştir." notunu düştüğü belirlendi.

Bir başka dönem arkadaşı O.T'nin de "Köfte, isim benzerliğinden doğan tesadüf sonucu okulumuza girmiştir." ifadesini yazdığı tespit edildi.

Darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen Dündar, 26 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece, 7 Eylül 2016'da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu tarihten sonra firar ettiği belirlenen Dündar hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 44 saniye önce
    Ne adli kontrolü kacmalari için zemin hazirliyorsun demektir bu
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