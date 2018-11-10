Yeni düzenleme kaç doktoru ilgilendiriyor? İşte detaylar...

Sağlık torba kanun teklifi içinde yer alan ve KHK ile ihraç edilen doktorlara çalışma sınırı getiren madde, Meclis Komisyonundan tartışmalar arasında geçti. Ancak yankıları sürüyor. Teklife göre, terör örgütü bağlantısı ya da ilişiği gerekçesiyle kamudan ihraç edilen doktorlar, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacak.



2 BİN 143 DOKTOR OHAL KOMİSYONU’NA BAŞVURDU



Peki OHAL döneminde kamudan KHK ile kaç doktor ihraç edildi? Düzenleme kaç doktoru ilgilendiriyor? 2 yılda KHK ile ihraç edilen 2 bin 143 doktor, OHAL Komisyonu'na başvurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan 2 bin 82, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 21, İçişleri Bakanlığı’ndan 20, YÖK’ten 14, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 3, Adalet Bakanlığı’ndan 2, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 1 doktor ihraç edildi.

113 DOKTOR İADE EDİLDİ



İhraç edilen doktorlardan 68'i, yine KHK ile göreve iade edildi. OHAL İnceleme Komisyonu ise 607 doktorun başvurusunu sonuçlandırdı. 562 doktorun başvurusu reddedildi. 45 doktor komisyon kararı ile göreve iade edildi. Toplamda 113 doktor göreve iade edilmiş oldu.

MOR BEYİN TUZAĞI KURBANI DOKTORLAR İADE OLDU



OHAL Komisyonu’nun iade kararlarında "tuzak kurbanı olması" ya da "terör örgütleriyle iltisakı bulunamaması" gibi gerekçeler öne çıktı. Farklı kamu hastanelerinde çalışan doktor L.T. ve M.K. FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı gerekçesiyle ihraç edildiler. FETÖ’nün mor beyin tuzağı kurbanı oldukları ortaya çıktı. OHAL Komisyonu görevlerine iadelerine karar verdi. Farklı illerde idareci olarak çalışan doktor M.M.K. ise incelemelerin ardından OHAL Komisyonu tarafından "terör örgütleri bağı bulunamadı" denilerek göreve iade edildi.

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