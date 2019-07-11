FETÖ’nün kozmik şirketlerine operasyon

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaynak Holding’e bağlı 29 şirkete yönelik operasyon başlattı.

ŞİRKET ORTAĞI VE YÖNETİCİSİ 24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 47 şirket ortağı ve yöneticilerinden 24’ü gözaltına alındı.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 kişiden 13’ü tutuklandı. 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında da ev hapsi uygulanmasını karar verildi.

FETÖ’NÜN EN KOZMİK ŞİRKETLERİ SORUŞTURULDU

Operasyon düzenlenen şirketlerden, Aksan Ak Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunuyor. 2005 yılında 100 bin lira sermaye ile kurulan bu şirketin 2006 yılında 4 milyon 65 bin Dolara FETÖ'nün oturduğu malikanenin arazisini satın alan şirket olduğu öğrenildi. Şirketin, 17 Aralık 2015'de de malikane ve arazisini FETÖ'nün ABD'deki vakıfları arasında yer alan Golden Generation Worshıp And Retreat Center'e bağışladığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şirket yetkilileri, Nadir Gökhan Aksoy, Ümit Toygar ve Yılmaz Demirtaş tutuklandı. Diğer şirket yöneticileri Fatma Nuray Demircan ve Mehmet Demircan’ın ise yurtdışına kaçtıkları belirlendi.

CUMHURBAŞKANININ OFİSİNE BÖCEK YERLEŞTİREN ŞİRKET DE VAR

Operasyon yapılan şirketlerden bir diğeri ise, Endersys Bilişim A.Ş. bu şirketin ismi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ofislerine dinleme cihazlarının konulmasıyla gündeme gelmişti. Şirketin ortakları arasında yere alan Murat Balaban firari olarak aranırken şirket yöneticisi bilişim uzmanlarından İsmail Yenigün tutuklandı.

FETÖ’NÜN BİLİŞİM ŞİRKETİ’NE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyon düzenlenen şirketlerden bir diğeri de Endersys Bilişim A.Ş. Bu şirket FETÖ'nün kozmik teknik istihbarat faaliyetlerinin merkezi konumunda. Endersys, bir dönem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖSYM, Sosyal Güvenlik Kurumu, TİB, Türksat ve üniversiteler gibi önemli kurumlara bilişim hizmeti sundu. Ayrıca, TÜBİTAK, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK),Roketsan ve Havelsan'la da çalıştı. Bu kurumlara Linux işletim sistemleri entegrasyonu, siber güvenlik, veri loglama, toplu SMS, bilgisayar ağı yönetimi gibi stratejik hizmetler verdi. Bütün faaliyetleri FETÖ'nün TÜBİTAK'ta etkin olduğu dönemde, bu kurumun desteğiyle gerçekleştirdi.