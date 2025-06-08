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        Haberler Objektife Takılanlar Fettah Can ve Cansu Kurtçu çocuklarıyla tatilde - Magazin haberleri

        Fettah Can ve Cansu Kurtçu çocuklarıyla tatilde

        Fettah Can, kendisi gibi şarkıcı olan eşi Cansu Kurtçu, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile tatil sezonunu açtı. Bodrum Ortakent'te bir plajda görüntülenen ünlü çift, denizde çocuklarıyla birlikte oyun oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:50
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        Ünlü çiftin çocuklu tatili
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

        Ortakent'teki bir plajda çocuklarıyla birlikte görüntülenen ünlü çift, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Keyifli halleriyle dikkat çeken Fettah Can ve Cansu Kurtçu, çocuklarıyla birlikte denizde oyun oynadı.

        Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun ikiz çocuklarıyla olan neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #fettah can
        #cansu kurtçu
        #Vera Can
        #Oğul Can
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