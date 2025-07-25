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        Haberler Bilgi Spor Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord takımı ile eşleşen Fenerbahçe, hazırlıklarını Portekiz kampında sürdürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların programı belli oldu. İlk maç Hollanda'da ikinci maç ise İstanbul'da oynanacak. Sarı lacivertliler rakibini elemesi durumunda Devler Ligi'nde yoluna play offtan devam edecek. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçı tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 20:16 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:16
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        Feyenoord - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord, geçtiğimiz sene ligi Ajax'ın ardında 3. sırada tamamladı. Kritik mücadeleye sayılı günler kala, Feyenoord - Fenerbahçe mücadelesinin oynanacağı tarih ve maç saati belli oldu. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

        Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

        3

        FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGI KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Feyenoord-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        4

        PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

        Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

        5

        FENERBAHÇE’NİN AVRUPA YOLU

        Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.

        Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.

        6

        ROBIN VAN PERSIE ÇALIŞTIRIYOR

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'u tanıdık bir isim çalıştırıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-2018 yılları arasında forma giyen Robin van Persie, Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.

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