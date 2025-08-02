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        Haberler Bilgi Spor Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesinde en ciddi sınavını Lazio'ya karşı veren sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Oynanan hazırlık maçlarının ardından, ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu mücadele öncesinde, Feyenoord - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 20:22 Güncelleme: 02.08.2025 - 20:22
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        Feyenoord - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. De Kuip Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak. Taraftarlar Feyenoord - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçı tarihi ve maç saati...

        2

        FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

        Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

        3

        FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGI KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Feyenoord-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        4

        PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

        Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

        5

        FENERBAHÇE’NİN AVRUPA YOLU

        Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.

        Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.

        6

        FENERBAHÇE KAMP KADROSU!

        İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        7

        ROBIN VAN PERSIE ÇALIŞTIRIYOR

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'u tanıdık bir isim çalıştırıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-2018 yılları arasında forma giyen Robin van Persie, Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.

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