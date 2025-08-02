Feyenoord - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. De Kuip Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak. Taraftarlar Feyenoord - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçı tarihi ve maç saati...