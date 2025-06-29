Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evleniyor
Dört yıldır birlikte olan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, bugün hayatlarını birleştiriyor. Çift, nikâh öncesi sosyal medyada; "Başlıyoruz" diyerek mutluluklarını paylaştı
Giriş: 29.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:22
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İtalya tatiline çıkan Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti. Dinçkol’un "Evet" yanıtı çiftin mutluluğunu taçlandırmıştı.
Dört yıldır birlikte olan çift, bugün evleniyor. Şerifoğlu ve Dinçkol, nikâh öncesi sosyal medyada, "Başlıyoruz" notuyla yaptıkları paylaşımla mutluluklarını duyurdu.
Fotoğraf: Instagram
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