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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar: Belki birinci belki ikinci adam olacak - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar: Belki birinci belki ikinci adam olacak

        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Uçar'ın sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 00:46 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:46
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        "Belki birinci belki ikinci adam olacak"
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        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah beyazlı takımın teknik direktör arayışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

        FERNANDO SANTOS SÖZLERİ

        "Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu maçın, bu galibiyetin, bu oyunun, tabii ki hala eksiklerimiz var. Tempomuz, karar verme, pas organizasyonu bunları daha iyi hale getireceğiz. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."

        "BELKİ BİRİNCİ BELKİ İKİNCİ ADAM..."

        Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağız. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam. Oyunculara birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik. Bireysel olarak görüşmelerimiz oldu. Ortamı toparlamaya çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz.

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        "KADROYA GÖRE HOCA..."

        "Hoca ihtiyacı hasıl olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü. Sezon arası olması nedeniyle, kadro dolayısıyla, görüşülen 20 hocadan çoğundan okey alamadık. Sayın Fernando Santos, bu cesareti gösterdi. Biz aynı arayışı, birkaç hafta içerisinde yeniden başlatacağız. Amacımız, Beşiktaş'ın taktik-teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var."

        "GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK"

        "Birçok hocanın adı geçiyor. Ama şu anda resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka başlayacak görüşmeler."

        "ÖZ KAYNAĞA ÖNEM VERİYORUZ"

        "Beşiktaş öz kaynak düzenine çok önem veren bir ekiptir. Biz oralardan geldik. Bu formayı uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok yeni gencimiz de bu şansı yakalayacak."

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