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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Feyza isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

FEYZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Feyza ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Feyza adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Feyza isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

FEYZA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Feyza ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bolluk, verimlilik, çoğalma, ilerleme, gürlük, çokluk, fazlalık. Coşma, taşma.

FEYZA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Feyza ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Feyza adını koymak caizdir.

FEYZA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Feyza ismini kullanan 30.806 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Feyza ismini kullanan 7.155 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Feyza ismini kullanan 2.274 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Feyza ismini kullanan 1.097 kişi bulunmaktadır.

FEYZA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Feyza ismindekiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

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