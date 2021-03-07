Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya bir astronot gönderileceğini ve ABD'lilerin astronot, Rusların kozmonot isimleri yerine Türkçe bir isim bulunması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" demişti. Peki Fezagir ne demek? Fezagir kelime anlamı nedir?

FEZAGİR NE DEMEK?

“Astronot, uçurcu” anlamındaki fezagir Arapça-Farsça kökenli bir kelimedir.