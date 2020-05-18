Fiat Chrysler üretime başlamak için 6.3 milyar euro istiyor - haberler

HABERTURK.COM / Reuters

Koronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkelerden İtalya'da, bir aydan fazladır otomotiv üretimi gerçekleştirilemezken, pazarda da yüzde 90'ın üstünde daralma yaşanmıştı.

Bu kapsamda, ülkedeki faaliyetlerine devam etmek isteyen Fiat Chrysler (FCA),6.3 milyar euroluk devlet destekli kredi hattı istediğini bildirdi.

Şimdiye kadar Avrupa'da bir otomobil üreticisinin talep ettiği en yüksek pandemi bağlantılı finansman olarak dikkat çeken bu rakamın, ülkedeki 10 bin tedarikçiyi destekleyeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, otomobil üreticisinin İtalya biriminin Intesa Sanpaolo SpA ile görüşme içerisinde olduğu ve üç yıllık bir kredi imkanı için görüşüldüğü açıklandı.

Açıklamaya göre, "FCA'nın sadece İtalya'daki faaliyetlerinin finansmanına" ayrılacak olan kredi hattı, İtalya'da otomotiv tedarik zincirindeki 10 bin işletmeyi destekleyecek.

Fiat Chrysler'in kredisi Avrupa'da bir otomobil üreticisi için pandemiye bağlı olarak alınan en yüksek kamu garantili finansman olacak. Renault SA geçen ay 5 milyar euroluk bir anlaşmaya varmıştı.

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