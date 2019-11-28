Toplam 32 takımın katılımıyla 8 grupta oynanan organizasyonda ilk 2 sırayı alanlar adını ikinci tura yazdırdı.
İkinci turda 4 grupta mücadelesine devam edecek 16 ekipten gruplarında ilk 2 sırada yer bulanlar çeyrek final vizesi alacak.
Heyecanın 11 Aralık Çarşamba günü başlayacağı 2. turda son müsabakalar 5 Şubat 2020'de oynanacak.
Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'nin L Grubu'nda yer alacağı organizasyonda ikinci tur grupları şöyle:
I Grubu: Benfica (Portekiz),Bakken Bears (Danimarka),medi Bayreuth (Almanya),Spirou Basket (Belçika).
J Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail),U-BT Cluj (Romanya),CSM CSU (Romanya),Tsmoki-Minsk (Belarus).
K Grubu: Landstede Hammers (Hollanda),Egis Kormend (Macaristan),Ventspils (Letonya),Kiev Basket (Ukrayna).
L Grubu: Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka, ZZ Leiden (Hollanda),Enisey (Rusya).
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