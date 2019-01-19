Kim Milyoner Olmak İster'de Fiba kurallarına göre normal suresi berabere biten basketbol karşılaşmalarında eklenen ekstra periyot kaç dakikadır? sorusunun cevabı nedir?



A: 3 B:5

C:10 D: 15

Cevap: 5 dakika

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması

Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programı, 2011 yılından bugüne kadar Atv kanalında yayınlanmakta olan bir yarışma programıdır. Sunuculuğunu daha önce Kenan Işık ve Selçuk Yöntem tarafından yapılmıştır.

İlk sunucusu ünlü tiyatro oyuncusu Kenan Işık olan Kim Milyoner Olmak İster, 2014 yılında Kenan Işık'ın geçirmiş olduğu beyin kanaması dolayısıyla Selçuk Yöntem Kim Milyoner Olmak ister yarışma programını sunmaya başlamıştır. 2017 yılında Selçuk Yöntem yerini Murat YILDIRIM'a bırakmıştır.

Yarışma Sürecinde Geçerli Kurallar Nelerdir?

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasıda toplam 12 soru bulunuyor. 2. soruyu görmeye hak kazanan yarışmacılar için 1.000 TL, 7. soruyu görmeye hak kazanan yarışmacılar için ise 15.000 TL’lik baraj soruları yer almaktadır. Yarışmasının yarışmayı kaybetmesi durumunda en son geçmiş olduğu baraj sorusunun ödülünü almaya hak kazanmaktadır. Yarışmacı, çekilmek istemesi durumunda da yine en son tanımlamıştır olduğu sorunun ödülünü almaktadır. Tüm bunlarla birlikte yarışmacılar toplamda 4 joker hakkı sunulmaktadır ve yarışmacı bu jokerlerden 3’ünü dilediği zaman kullanma hakkına sahiptir. 4. joker hakkı olan çift cevap hakkını ise yarışmacı 7. soruyu da bildikten sonra sonra kullanabilmektedir.

Eski yarışmadan farklı bir yönü olarak yeni yarışmada yarışmacılar “sesli soru” ile karşı karşıya getirilmektedir. Yarışmacı ilk olarak ses kaydını dinletiliyor ve arkasından dinlerken bu ses kaydı ile ilgili sorulan soruya cevap vermesi isteniyor. Söz konusu bu sesli soru, 2. baraj olan 7. soru dâhil olmak üzere ilk 7 soruyu içine alan bölümde yer almaktadır.