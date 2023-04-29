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FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası Türkiye'de düzenlenecek!

Türkiye, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası Türkiye'de düzenlenecek!
AA

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Türkiye'nin Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacağını duyurdu.

FIBA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre İstanbul, 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olarak belirlendi. Türkiye'nin yanı sıra Nijerya, Arjantin, Polonya ve Estonya, ön eleme turnuvalarının düzenleneceği diğer ülkeler oldu. Asya'daki ön eleme turnuvasının ev sahibi ise daha sonra açıklanacak.

Buna göre Avrupa’da Olimpiyat Ön Elemeleri, iki ayrı turnuvadan oluşacak. 1 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında, Avrupa’dan 16 ülke iki ayrı turnuvaya yerleştirilecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke ise 4 takımlı 2 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.

Türkiye, kura çekimine 2. torbadan girecek. İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak grup karşılaşmalarında 2, 3, 6 ve 7 numaralı torbalarda yer alan takımlar (Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna, Belçika, Hollanda, Bulgaristan, İzlanda ve İsveç) mücadele edecek.

40 TAKIM YER ALACAK

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda 40 takım yer alacak. Olimpiyat ön elemelerine, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur grup maçlarında oynasa da turnuvaya katılım hakkı kazanamayan 28 ve 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ikinci turuna kalamayan ancak ülke puanı üst sıralardaki 12 takım katılacak. Avrupa'dan 16, Amerika, Afrika ve Asya'dan 8’er takım organizasyonda mücadele edecek. Avrupa'dan 2, diğer kıtalardan ise birer takım, FIBA Olimpiyat Elemeleri’ne katılım hakkı kazanacak.

Ön elemelerde Avrupa'dan Türkiye, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsveç, İzlanda, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Ukrayna; Afrika'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, Kamerun, Mali, Nijerya, Senegal, Tunus ve Uganda, Amerika'dan Arjantin, Bahamalar, Kolombiya, Küba, Panama, Şili, Uruguay ve Virgin Adaları; Asya'dan Bahreyn, Tayvan, Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Kore, Suriye ve Suudi Arabistan yer alacak.

Olimpiyat Elemeleri’nde 24 takım yer alacak. Eleme turnuvalarında mücadele edecek 24 ülke, 6’şar takımlı 4 ayrı turnuvaya dağılacak. Her turnuvanın kazananı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma şansı elde edecek.

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