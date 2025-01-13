Fiber abone sayısı 7,6 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK) 2024 yılı üçüncü çeyreğine ait haberleşme sektörü verilerini açıkladı.

22 MİLYAR TL YATIRIM

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının üçüncü çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 444 olduğunu kaydederek bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının 815 olduğunu bildirdi. Bu dönemde haberleşme sektörüne 22 milyar lira yatırım gerçekleştiğini söyledi.

MOBİL TRAFİK MİKTARI YÜZDE 3,8 ARTARAK 83,2 MİLYAR DAKİKAYA ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen mobil trafik miktarının bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,8 artarak 83,2 milyar dakikaya ulaştığını duyurdu. Sabit trafik miktarının 1,3 milyar dakika ile bir önceki döneme göre yüzde 11,5 oranında artış gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, trafik miktarının yüzde 95,5’inin mobilden mobile giden trafik olduğunu kaydetti.

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EN ÇOK ARAMA YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Raporda yer alan sabit Pazar verilerine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 9,2 milyon sabit telefon abonesi bulunuyor. Bu dönemde tüm sabit şebekelerden en fazla arama yapılan ülke ise Almanya oldu.” dedi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 466 milyon dakika olan Türk Telekom’un ses trafiğinin 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 422 milyon dakika olarak gerçekleştiğini söyledi.

FİBER ABONE SAYISI YÜZDE 16,9 ARTIŞ GÖSTERDİ

Genişbant abone sayısının 2008 yılında 6 milyon civarında olduğunu kaydeden Uraloğlu, “2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla genişbant abone sayısı 96,4 milyona ulaştı. Bu dönemde toplam internet aboneliği bir önceki döneme göre yüzde 1, toplam internet abone sayısı ise yüzde 2,2 artış gösterdi. Fiber abone sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artış gösterdi ve toplam fiber abone sayımız 7,6 milyonu aştı.” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla fiber uzunluğun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 588 bin kilometreye ulaştığını bildirdi.

GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİ AYLIK 279,5 GBYTE KULLANDI

Kullanım verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, “Bu dönemde genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 279,5 GByte, mobil genişbant internet aboneğlerinin aylık kullanımı ise 17,5 GByte seviyesinde gerçekleşti. Fiber internet hizmeti alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artarak yüzde 38,1’e ulaştı. Bu çeyrekte nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 23,5 iken mobil genişbant yaygınlık oranı yüzde 89,5’e ulaştı.” dedi.