Yozgat'ta fidanlar kadınların elinde yeşeriyor
Yozgat'ın Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği'nde çalışan kadınlar, yeni sezon için fidan üretiminde görev alıyor. Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefi Burcu Aydemir Çakır, fidanlıkta daha önce ve bu yıl yetiştirilen fidanların yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasında ve diğer ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacağını ifade etti
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıçulhalı köyünde 1990 yılında 30 hektar alanda kurulan ve yıllık 3 milyonun üzerinde fidan yetiştirme kapasitesine sahip tesiste, çoğunluğu kadınlardan oluşan ekip, yoğun şekilde çalışıyor.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kontrolünde 1 orman mühendisi ve 8 OGM personelinin takibinde yürütülen çalışmalarda, fidan üretimi titizlikle sürdürülüyor.
Sarıçam, karaçam, mavi ladin, mahlep, badem, kuşburnu ve çakal eriği başta olmak üzere 15 türün yetiştirildiği fidanlar, başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.
Günlük yevmiyeyle çalışan kadınlar, yetiştirdikleri fidanlarla ülkenin yeşillendirilmesine katkı sağlıyor.
Tesiste şu anda 12 kadın görev yaparken, bu sayı dönemsel olarak 60'a kadar çıkıyor.
Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefi Burcu Aydemir Çakır, 2026 yılı üretim programı kapsamında çalışmaların başladığını söyledi.
Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon fidan üretmeyi hedeflediklerini belirten Çakır, "Yeni sezon için çalışmalarımıza başladık. Sarıçam, karaçam, mavi ladin, tüplü ve çıplak olmak üzere çeşitli fidanlarımız var. Bu fidanların üretimini bu yıl gerçekleştireceğiz" dedi.
Çakır, fidanlıkta daha önce ve bu yıl yetiştirilen fidanların yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasında ve diğer ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacağını ifade etti.
Fidanlık çalışan kadınlardan Belgin Aktaş da ev ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.
Bu yılın çalışmalarına başladıklarını belirten Aktaş, fidanların bakımlarını yaparak büyüttüklerini ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini kaydetti.