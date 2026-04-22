        Haberler Gündem Çevre Fidanlar kadınların elinde yeşeriyor | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta fidanlar kadınların elinde yeşeriyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği'nde çalışan kadınlar, yeni sezon için fidan üretiminde görev alıyor. Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefi Burcu Aydemir Çakır, fidanlıkta daha önce ve bu yıl yetiştirilen fidanların yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasında ve diğer ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:43 Güncelleme:
        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıçulhalı köyünde 1990 yılında 30 hektar alanda kurulan ve yıllık 3 milyonun üzerinde fidan yetiştirme kapasitesine sahip tesiste, çoğunluğu kadınlardan oluşan ekip, yoğun şekilde çalışıyor.

        Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kontrolünde 1 orman mühendisi ve 8 OGM personelinin takibinde yürütülen çalışmalarda, fidan üretimi titizlikle sürdürülüyor.

        Sarıçam, karaçam, mavi ladin, mahlep, badem, kuşburnu ve çakal eriği başta olmak üzere 15 türün yetiştirildiği fidanlar, başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.

        Günlük yevmiyeyle çalışan kadınlar, yetiştirdikleri fidanlarla ülkenin yeşillendirilmesine katkı sağlıyor.

        Tesiste şu anda 12 kadın görev yaparken, bu sayı dönemsel olarak 60'a kadar çıkıyor.

        Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefi Burcu Aydemir Çakır, 2026 yılı üretim programı kapsamında çalışmaların başladığını söyledi.

        Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon fidan üretmeyi hedeflediklerini belirten Çakır, "Yeni sezon için çalışmalarımıza başladık. Sarıçam, karaçam, mavi ladin, tüplü ve çıplak olmak üzere çeşitli fidanlarımız var. Bu fidanların üretimini bu yıl gerçekleştireceğiz" dedi.

        Çakır, fidanlıkta daha önce ve bu yıl yetiştirilen fidanların yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasında ve diğer ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılacağını ifade etti.

        Fidanlık çalışan kadınlardan Belgin Aktaş da ev ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

        Bu yılın çalışmalarına başladıklarını belirten Aktaş, fidanların bakımlarını yaparak büyüttüklerini ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düştü, cansız bedeni 2 saat sonra bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 'Guinness' yolunda!
        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 'Guinness' yolunda!
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!