Fidye için çocuk kaçıran sanıktan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Fidye için çocuk kaçıran sanıktan "pes" dedirten savunma! - Öne çıkan haberler
ABONE OL

Fidye için çocuk kaçıran sanığın savunması "pes" dedirtti!

Bolu'da, 7 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırması nedeniyle 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Onur Özarslan'ın savunması "pes" dedirtti. Olay günü linç edilmekten polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulan sanık, ilk kez çıktığı hakim karşısındaki savunmasında, "Çok kumar oynadım ve sürekli borçlandım. Amacım, borcumu ödemek için hırsızlık yapmaktı. Çocuğu bahçede tek başına görünce hırsızlık yapmaktan vazgeçtim. Çocuğu fidye için kaçırdım. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Aileden özür dilerim. Ben bir eşeklik ettim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Ailenin şikâyetçi olduğu duruşmada, mağdur avukatının talebi üzerine ise çocuğun ifadesi alınmadı

Fidye için çocuk kaçıran sanıktan
DHA

Bolu'da, 7 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırması nedeniyle 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Onur Özarslan (21) hakim karşısına çıktı.

Olay, 23 Ocak'ta Alpağutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kalan Onur Özarslan, bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğunun yalnız olduğunu fark etti. Özarslan, önce köpeği daha sonra da hayvanı bulma bahanesiyle çocuğu kaçırıp, 1.5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatısına götürdü.

EVİN ÖNÜNDE KALABALIĞI GÖRÜNCE KOŞARAK KAÇTI

Burada Ö.B.Ö.'yü, sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatan ve kolları ile bacaklarını bağlayan Onur Özarslan, daha sonra fidye istemek için çocuğu kaçırdığı eve gitti. Evin önünde toplanan kalabalığı görünce panikleyen Onur Özarslan, koşarak kaçmaya başladı.

LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS EKİPLERİ KURTARDI

15 dakika süren kovalamacanın ardından Özarslan, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir manavın önünde yakalandı. Linç edilmekten polis ekiplerince kurtulan Onur Özarslan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk ise polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

25 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANMASINA BAŞLANDI

Onur Özarslan, Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme" suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

MAHKEMEDE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Sanık Onur Özarslan, olay günü, amacının kumar borcundan dolayı hırsızlık yapmak olduğunu belirterek, "2022 yılının Kasım ayında Bolu Komando Tugayı'ndan terhis oldum. Memleketim Kayseri'ye dönmedim. Bu esnada Bolu'da çok kumar oynadım ve sürekli borçlandım. Bu olaydan dolayı, parklarda, tarlalarda, camilerde yattım. Amacım, borcumu ödemek için hırsızlık yapmaktı. Olay günü küçük çocuğu, bahçede köpeğiyle oynarken gördüm. Çocuk tek başına olunca hırsızlık yapmaktan vazgeçtim ve aklıma o anda çocuğu kaçırıp fidye istemek geldi. Köpeği ben çalıp, bir yere bağlamadım. 'Pati' isimli köpek kendiliğinden bahçeden çıktı ve ben de onu takip edip, kaçmasın, diye karşı caddede bir direğe bağladım. Kesinlikle köpek hırsızlığı yapmadım" dedi.

"AĞZINI BAĞLARKEN BİRAZ ACI ÇEKTİ"

Yaptıklarından pişman olduğunu belirten Özarslan, "Olaydan önce küçük çocuğa evde kimsenin olup olmadığını sordum. Tek başına olduğunu öğrenince, köpeği Pati'yi bulması için onu evin bahçesinden çıkarttım ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün az ilerisinde iki katlı bir binanın açık çatı katında bulunan plastik bir sandalyeye, kaçmaması için ellerinden ve ayaklarından bağladım. Ağzını bantlarken biraz acı çekti. Onu orada bırakarak, eve fidye istemek için geri döndüm. O sırada çocuğun annesi, 'Çocuğum kaçırıldı' diye ağlayarak bağırıyordu. Hemen oradan ayrılmak isterken, beni fark ettiler ve kaçmaya başladım, Eve fidye istemek için gitmiştim. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Aileden özür dilerim. Ben bir eşeklik ettim. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"O SIRADA SANIK DA ORADAYMIŞ"

Olay günü işte olduğunu ve eviyle iş yeri arasında bir dakikalık bir mesafe bulunduğunu belirten anne R.Ö. ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Benim iki çocuğum var. Büyük oğlum ile görüştüm ve okula gideceğini söyledi. O sırada 7 yaşındaki oğlum eve köpeğimiz Pati ile birlikteydi. Küçük oğlumu aradım cevap alamayınca, merak ederek eve geldim. Köpeğimiz ve oğlum evde yoktu. Çığlık çığlığa oğlumun kaçırıldığını herkese duyurmaya çalıştım. O sırada sanık da oradaymış. Onunla karşı karşıya geldiğimi sonradan fark ettim. Kendisinden şikâyetçiyim. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AMACI SUÇTAN VE CEZADAN YIRTMAK"

Baba M.Ö. ise, sanığı yakaladıktan sonra suçu itiraf ettiğini belirterek, "Sanık köpeği kaçırmadığını söylüyor. Amacı suçtan ve cezadan yırtmak. Köpeğimiz eğitimli ve komuttan anlayan bir hayvandır. Her türlü komuta karşılık veriri. Kesinlikle bahçe kapısı kapalı olsa bile dışarıya çıkmaz. Hem köpeğimizi hem de oğlumuzu kaçırmıştır. Olaydan sonra ben de kaçan sanığı takip edip, olay sırasında iki sivil polisle birlikte onu yakaladık. Hatta bana, 'Vurmayın, çocuğun nerede olduğunu biliyorum. Ben kaçırdım' dedi. Ben de eşim gibi davacı ve şikayetçiyim" dedi.

ÇOCUĞUN İFADESİ ALINMADI

Mağdur avukatının talebi üzerine ise çocuğun ifadesi alınmadı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeniden yargılanan metro saldırganının hapis cezası 11 yıldan 5 yıla düşürüldü - Haberler
GÜNDEM Yeniden yargılanan metro saldırganı için karar!
Son dakika: İstanbul'da yaşandı! Çatlakların oluştuğu binaya tahliye
GÜNDEM İstanbul'da yaşandı! Çatlakların oluştuğu binaya ...
Yolda sahte diş doktoru yakalandı!
GÜNDEM Yolda sahte diş doktoru yakalandı!
Diyarbakır'da depremde 78 cami hasar gördü
GÜNDEM Diyarbakır'da depremde 78 cami hasar gördü
Son dakika: Kuraklık her yerde! Yağışlar geliyor ama tasarruf şart
GÜNDEM Kuraklık her yerde! Yağışlar geliyor ama tasarruf ...
Deprem bölgesinde yıkılan kuyumcuyu yağmalayan hırsızlar İstanbul'da yakalandı! - Son dakika haberler
GÜNDEM Deprem bölgesinde yıkılan kuyumcuyu yağmalamışlar
EYT banka promosyonu 2023: Hangi banka ne kadar EYT promosyonu veriyor? EYT emekli maaş promosyonu veren bankalar
GÜNDEM EYT emeklilerine banka promosyon müjdesi!
Şubat ayı enflasyon verileri
GÜNDEM Şubat ayı enflasyon verileri
Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu
GÜNDEM Kaymakamlıkta çalışma odasında ölü bulundu
Adana'da kuraklık arıları da etkiledi
GÜNDEM Adana'da kuraklık arıları da etkiledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.