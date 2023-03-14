FIFA Konseyi, Ruanda'nın Kigali kentinde düzenlenen 73. FIFA Kongresi öncesinde bir araya geldi. Erkek ve kadın müsabakalarının geleceğiyle ilgili olarak, uluslararası maç takvimlerinin ayrıntılı bir istişare sürecinin ardından oybirliğiyle onaylandığı toplantıda birkaç önemli karar alındı. 2026 Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonda forma değişikliğine gidildi. 2026 Dünya Kupası'nda maçlar, toplam 16 farklı şehirde oynanacak. 48 takımın mücadele edeceği turnuvada takımlar, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta yer alacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 24 takım ile gruplarını üçüncü bitiren en iyi 8 takım, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.