Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan adaylık kararı!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan adaylık kararı!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Infantino'dan adaylık kararı!

        Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan 56 yaşındaki Infantino, "Gelecek yıl yapılacak FIFA başkanlık seçimi için aday olacağımı size teyit etmek istiyorum." dedi.

        FIFA başkanlık koltuğuna 2016'da oturan, 2019 ve 2023 yıllarında seçimlere tek aday olarak giren Infantino, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini almış durumda. Bu üç konfederasyon, 211 üye federasyonun 110'unu temsil ediyor.

        2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takıma verilecek para ödülünü 2'şer milyon dolar daha artıran Infantino, üye federasyonlara 2,7 milyar dolar dağıtılacağı sözünü verdi.

        FIFA başkanlığı seçimleri 18 Mart 2027'de, Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

        Global Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı. (AA)

