FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan İran açıklaması!

Antalya’da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken FIFA Başkanı Gianni Infantino, Antalya’ya geldi. İran Milli Takımı yetkilileri ile bir araya gelen Infantino, görüşmeleri sonrası İran - Kosta Rika maçını izledi.

Infantino, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp-almayacağıyla ilgili Infantino, "Çok güçlü bir ekip. Takımı gördüm, oyuncularla konuştum. Maç oynanacak. Kuraya göre böyle çıktı. Memnunuz" ifadelerini kullandı.