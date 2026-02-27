FIFA Başkanı Infantino'dan Meksika açıklaması!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde 2026 Dünya Kupası ev sahipliği konusunda duyduğu güveni dile getirdi.

Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile harika bir görüşme gerçekleştirdim. Ev sahibi ülkeye olan tam güvenimizi yineledim. Şimdiye kadarki en kapsayıcı ve en büyük FIFA Dünya Kupası olacak bu turnuvada planlanan tüm maçların orada oynanmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.