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        Haberler Spor Futbol FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası! - Futbol Haberleri

        FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası!

        FIFA Disiplin Komitesi, 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:07
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        FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası!
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        FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Altay'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.

        Bu sezon 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası verilmişti.

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