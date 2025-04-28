FIFA'dan Altay'a 6 puan silme cezası!
FIFA Disiplin Komitesi, 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.
Giriş: 28.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:07
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Altay'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.
Bu sezon 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası verilmişti.
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