4 Temmuz 2022'de Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, tazminat konusunda da anlaşmaya vardı. Buna göre Beşiktaş, Teixeira'ya 15 Temmuz'a kadar 280 bin euro, ardından 4 ay boyunca 92.500 euro ödeme yapacaktı. Beşiktaş ilk ödemeyi yaparken, kalan 4 aylık toplam 370 bin euro ödemeyi yapmadı.