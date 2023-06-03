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FIFA'dan Beşiktaş'a Alex Teixeira cezası!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Teixeira, gecikmiş alacakları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe karşı FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde açtığı davayı kazandı. Beşiktaş Kulübü, 45 gün içinde Brezilyalı futbolcuya 407 bin euro ödemezse transfer yasağı cezası alacak.

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  • FIFA'dan Beşiktaş'a Alex Teixeira cezası!

    FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Alex Teixeira'nın açtığı davada Beşiktaş'ı haksız buldu ve Brezilyalı futbolcuya 407 bin euro ödeme yapılmasına karar verdi. 
  • FIFA'dan Beşiktaş'a Alex Teixeira cezası!

    4 Temmuz 2022'de Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, tazminat konusunda da anlaşmaya vardı. Buna göre Beşiktaş, Teixeira'ya 15 Temmuz'a kadar 280 bin euro, ardından 4 ay boyunca 92.500 euro ödeme yapacaktı. Beşiktaş ilk ödemeyi yaparken, kalan 4 aylık toplam 370 bin euro ödemeyi yapmadı.
  • FIFA'dan Beşiktaş'a Alex Teixeira cezası!

    KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

    Alex Teixeira ise bu ücretin yüzde 10 cezai şartla birlikte toplam 407 bin euro olarak ödenmesi için FIFA'ya başvurdu. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu da Alex Teixeira'yı haklı bularak 407 bin euronun ödenmesini Beşiktaş'a tebliğ etti.
  • FIFA'dan Beşiktaş'a Alex Teixeira cezası!

    TRANSFER YASAĞI TEHLİKESİ

    FIFA, Beşiktaş'ın son 2 yıl içerisinde ikinci kez ihlalde bulunduğu için kınanmasına karar verdi ve 45 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda transfer yasağı getirilebileceğini iletti.

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