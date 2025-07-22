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        Haberler Spor Futbol 1. Lig FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı - Futbol Haberleri

        FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı

        FIFA, 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:40
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        FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı
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        FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

        FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

        Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.

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