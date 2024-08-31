FIFA'dan 'ırkçılık' için tarihi karar!

Yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın mayıs ayında gerçekleştirilen kongresinde, ayrımcılık karşıtı politikanın bir parçası olarak oyunculara ırkçı tacizlere karşı tavır alma yetkisi verildi. Bu çerçevede ırkçılığa karşı kol hareketi, ilk kez Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda hayata geçirilecek.

Uygulama kapsamında yapılacak "Irkçılığa hayır" hareketi sonrası üç adımdan oluşan prosedür uygulanacak.