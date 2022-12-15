OYNAMASALAR BİLE PARA

Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılıyor.

FIFA, başvuruda bulunan kulüplere her oyuncu için grup aşamasında 180 bin, son 16 turunda 220 bin, çeyrek finalde 280 bin, yarı finalde 320 bin ve finalde de 370 bin dolar ödüyor.